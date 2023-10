I giocatori dell'Inter non convocati dalle rispettive nazionali torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile mercoledì, dopo tre giorni liberi concessi da Simone Inzaghi. Sarà una specie di settimana corta, visto che sono previsti soltanto tre sedute fino a venerdì, nelle quali il tecnico lavorerà con la rosa ridotta all'osso per l'assenza di ben quindici giocatori, in giro per il mondo con le rappresentative dei loro Paesi. Il rientro a Milano, alla spicciolata, è previsto soltanto per la prossima settimana.

