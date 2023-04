Porto-Inter, Benfica-Inter e domani Inter-Juve: sono queste le partite cerchiate in rosso dagli 007 del Chelsea che stanno visionando André Onana. Anche domani, infatti, emissari dei Blues saranno al seguito dei nerazzurri per seguire il camerunese, ormai in cima alla lista dei desideri del club inglese.

"Intanto in settimana, non escluso già domani prima della semifinale di Coppa, intermediari incaricati dai londinesi entreranno nella sede di Viale della Liberazione per spiegare quanto il camerunese piaccia - scrive la Gazzetta dello Sport -. Anzi, fin dove il Chelsea potrà spingersi per lui. La novità è che il club inglese, oltre a un assegno, è pronto a mettere sul piatto Kepa. Al momento è il titolare tra i pali di Stamford Bridge e conserva ancora oggi un record per la categoria: è il portiere più pagato della storia del calcio perché nel 2018, quando Maurizio Sarri si accomodava su quella panchina, l’ex patron Abramovich pagò per intero all’Athletic Bilbao la clausola da 80 milioni". Secondo la rosea, il Chelsea avrebbe vagliato anche la candidatura di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia, ma Onana è saldamente in cima alla lista.

"L’Inter rifletterà quindi sul 28enne basco, ma da tempo è entrata nell’ottica di cercare un nuovo guardiano per la porta - si legge -. Nonostante Onana sia diventato un leader col suo stile bizzarro, i dirigenti nerazzurri non hanno scelta: di fronte a un’offerta per un giocatore preso a zero un anno fa, monetizzare è quasi un obbligo. Il camerunese è valutato 40 milioni circa e sarebbe in ogni caso una benedetta e pura plusvalenza per il club di Zhang". Occhio però peché all'Inter piace parecchio anche Guglielmo Vicario dell'Empoli.

