Bundesliga o Premier League? Secondo la Gazzetta dello Sport, ormai la strada di Robin Gosens è tracciata: il tedesco lascerà l'Inter, c'è solo da capire la destinazione. La preferenza dell'ex atalantino è il ritorno in patria.

"Dopo che l’interesse dell’Union Berlino, il primo club a farsi avanti per Gosens, è scolorito di fronte all’impossibilità di legare il prestito all’obbligo di riscatto, ecco farsi avanti un nuovo club tedesco, il Wolfsburg. L’interesse è di lunga data e la novità è che sono stati riallacciati i contatti nelle ultime ore, anche se non è ancora stata presentata nessuna vera offerta ai nerazzurri - spiega la rosea -. L’Inter ha già detto che per il suo esterno mancino, prelevato dai nerazzurri a gennaio 2022 dall’Atalanta, servono circa 15 milioni: sarebbe altro fieno in cascina necessario al club per aggiungere nuovi colpi in entrata. Ed è la stessa cifra fatta al Bournemouth, la società di Premier League che ha chiesto informazione ai nerazzurri". Lo scenario è chiaro sulla sinistra: Dimarco il titolare, poi Carlos Augusto del Monza in caso di addio di Gosens.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!