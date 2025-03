L'Inter sarà probabilmente costretta a rinunciare a Denzel Dumfries per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Il recupero del laterale olandese, alle prese con una distrazione al bicipite femorale della coscia destra, è più lento del previsto. "L'obiettivo - scrive La Gazzetta dello Sport - è sempre stato quello di rimetterlo in piedi in tempo per la trasferta di Monaco dell’8 aprile. Ma le speranze di farcela si vanno assottigliando e al momento non sono elevatissime. Anzi, è più giusto dire che il forfait a oggi pare quasi scontato".

Lo staff nerazzurro cercherà di rimettere Dumfries a disposizione di Inzaghi per il ritorno del 16 aprile a San Siro. La notizia positiva è che la sosta è servita almeno per riavere a disposizione Dimarco, Darmian e Zalewski dopo un periodo di piena emergenza sugli esterni.

