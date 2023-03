Rivoluzione Inter? E allora occhio ai parametri zero, considerando le condizioni delle finanze nerazzurre. Marotta e Ausilio sono partiti in largo anticipo per bruciare la concorrenza: secondo la Gazzetta dello Sport , nel mirino soprattutto Marcus Thuram e Roberto Firmino . "Entrambi non hanno ancora svelato il proprio futuro, anche se hanno già comunicato a Borussia Mönchengladbach e Liverpool – e ovviamente ai loro tifosi – la scelta di cambiare aria", conferma la rosea .

Thuram non farà sapere la sua decisione prima di aprile, ma lui resta la prima scelta. Non l'unica. "Firmino ha sei anni in più, ma anche diversi titoli in bacheca e una qualità di primo livello - sottolinea la Gazzetta -. L’Inter ha già fatto i suoi sondaggi e palesato il suo interesse, ora spetta al giocatore far capire che tipo di sfida cerca. Intanto, per la difesa salgono le quotazioni di Oumar Solet, 23enne centrale del Salisburgo, visto da vicino in Europa League. Costa 15 milioni, l’Inter proverà ad abbassare la quota con dei bonus: c’è voglia di far partire in fretta il dopo Skriniar".

