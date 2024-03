Mehdi Taremi non vede l'ora di sbarcare a Milano. E' finito ai margini nel Porto, due sole presenze nel 2024, non solo per un infortunio all'adduttore destro. Ha ormai la testa all'Inter, gli mancano le visite mediche ma secondo La Gazzetta dello Sport sono un passaggio tecnico e potrebbero anche essere già state effettuate in una località estera.

Taremi era un vecchio pallino di Ausilio, che ha cercato di prenderlo anche l'estate scorsa dopo la fine dell'affare Lukaku. Le cifre erano però fuori logica e quindi il ds ha mollato la presa, rimandando tutto di un anno. Il giocatore ha apprezzato il corteggiamento, di qui la firma e i contatti oggi continui col mondo Inter. Anche in questi giorni sta chiedendo informazioni, pure tramite qualche amico. Ha rassicurato i dirigenti sul fatto che sarà presente al raduno estivo senza chissà quale rodaggio ed è esaltato dalla prospettiva di giocare in un club vincente.