Il 31 maggio è la data che tutti i tifosi interisti hanno cerchiato in rosso: a Londra andrà in scena la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Per i nerazzurri si tratta di un’occasione storica per tornare sul tetto d’Europa a quindici anni dall’ultima volta. Simone Inzaghi, dopo la finale persa contro il Manchester City nel 2023, avrà una nuova chance per coronare il suo percorso europeo con un trionfo.

Dall’altra parte del campo ci sarà anche un tifoso d'eccezione per i parigini: Blaise Matuidi. L’ex centrocampista francese, molto amato anche in Italia per i suoi trascorsi alla Juventus – con cui ha conquistato tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa – non ha nascosto il suo sostegno al PSG.

Intervistato a margine del 75° Congresso FIFA presso la sede della CONMEBOL ad Asuncion, Matuidi ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città di Parigi: “L’intera città è in fermento. Vivere una finale di Champions League è qualcosa di straordinario per Parigi. Il PSG ha saputo reagire bene alla partenza di Kylian, che sta facendo grandi cose a Madrid. Ma Dembélé ha raccolto la sua eredità in modo eccellente, disputando una stagione straordinaria. Il talento lo ha sempre avuto, ma ora è diventato decisivo: è questo il vero salto di qualità".

Matuidi, che non riuscì mai a spingersi oltre i quarti di finale con il PSG – lasciato nel 2017 prima della finale raggiunta nel 2020 – sa che per alzare la coppa servirà superare un’avversaria di alto livello: "L’Inter è una squadra molto solida, organizzata secondo la miglior tradizione italiana, ma anche capace di fare male in attacco, come si è visto contro il Barcellona. Sarà una grande partita, e ovviamente spero in una vittoria del Paris".