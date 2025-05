Lionel Scaloni ha inserito Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, nella lista dei pre-convocati della Nazionale argentina in vista del doppio impegno valido per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026. L'Albiceleste, che per la cronaca ha già strappato il pass per la prossima edizione della Coppa del Mondo, scenderà in campo il 6 e 11 giugno per sfidare rispettivamente Cile e Colombia.

Se dovesse rispondere alla chiamata del ct dei campioni del mondo, il Toro volerebbe in patria pochi giorni dopo la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain (31 maggio) tornando a disposizione di Simone Inzaghi appena prima dell'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club, fissato per il 18 giugno (vs Monterrey).

#SelecciónMayor Prelista de convocados del exterior para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias 🇦🇷 pic.twitter.com/hQxQzibkxd — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 15, 2025

