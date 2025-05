Il verdetto definitivo sulla lotta scudetto verrà emesso settimana prossima, secondo Walter Sabatini: "Credo si arriverà all'ultima giornata - le parole dell'ex dirigente a Il Mattino -. Parma non sarà una passeggiata per il Napoli, mentre l'Inter rischia di non vincere, se trova la Lazio in giornata. Saranno due partite da metterti sotto choc, sia per i tifosi che per i dirigenti di entrambe le squadre".

La lotta punto a punto per il tricolore vedrà sfidarsi a distanza due dei migliori allenatori in circolazione, evidenzia Sabatini: "Conte non ha bisogno di un mio commento, gli azzurri hanno già fatto un prodigio sportivo, e Antonio ha fatto bene a sottolinearlo. Quanto a Inzaghi, mi sbalordisce che ci siano ancora interrogativi sul suo conto. E' diventato un allenatore molto maturo e consapevole. E' un ottimo gestore di spogliatoio e di gruppo, queste sono qualità importanti".

