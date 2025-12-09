Rispetto alla formazione scelta dal primo minuto contro il Como - secondo la Gazzetta dello Sport -, oggi contro il Liverpool dovrebbero essere tre i cambi di Chivu.

Il primo, obbligato, potrebbe esserci in difesa, con la conferma di Acerbi per un febbricitante Akanji (Bisseck braccetto con Bastoni). Carlos Augusto, a destra, sarebbe favorito su Luis Henrique. In mezzo, invece, riecco Mkhitaryan per Zielinski: l'armeno torna titolare dopo 45 giorni dall'ultima volta. In attacco ancora la Thu-La.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sezione: Focus / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 08:14 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
