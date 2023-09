La Gazzetta dello Sport analizza il sorteggio Champions dell'Inter con l'urna di Montecarlo che è stata clemente con i vicecampioni d'Europa, anche se il gruppo non sarà una passeggiata come per l'altra finalista di giugno, il City, che ha pescato Lipsia, Stella Rossa e Young Boys.

"Replay dai mille significati per l’Inter che ritrova il Benfica eliminato nei quarti dell’ultima Champions. I portoghesi di Schmidt hanno perso Ramos e Grimaldo, ma è arrivato Di Maria, l’ex Juve che in Europa può fare la differenza. Rispetto al Napoli il problema è la terza, la Real Sociedad, non la più temibile delle spagnole, ma sempre spagnola per mentalità e tecnica. Meno preoccupante il Salisburgo - si legge -. Milan, Napoli, Inter e Lazio lotteranno anche per le altre italiane. Il ranking è un obiettivo mai così importante. Non solo per restare tra le prime quattro nazioni, il che garantisce quattro posti in Champions. Ma anche per guadagnare un posto. La nuova Champions allargata a 36 prevede infatti che due dei quattro posti supplementari vadano ai due campionati con il miglior ranking stagionale".

