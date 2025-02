Ora per l'Inter il pericolo in Champions League arriva dai Paesi Bassi. Feyenoord o PSV: ai nerazzurri, nel sorteggio di domani, toccherà una delle due squadre che hanno fatto fuori Milan e Juventus. Euroderby scansato per Inzaghi, con i campioni d'Italia che restano gli unici in corsa per quanto riguarda la Serie A (fuori anche l'Atalanta dopo il Bologna).

"Visti i playoff, si direbbe che quelli di Rotterdam sono inferiori - sottolinea la rosea -. Sicuramente è stato il Milan a perdere la qualificazione. Il Psv invece è cresciuto di partita in partita: la Juve gli ha dato una grande mano, con il solito atteggiamento di possesso conservativo e passivo. Per l’Inter la lezione è chiara: lasciare l’iniziativa ai rivali sarebbe pericolosissimo. Inzaghi non dovrà ripetere gli errori di Conceiçao e Motta".

L’Inter è nel blocco con l’Arsenal nel nuovo tabellone tennistico: se PSV o Feyenoord lo deciderà il sorteggio di domani a Nyon, ore 12. Le palline nella sede Uefa disegneranno anche il percorso fino alla finale.