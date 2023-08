Come ha detto ieri Piero Ausilio arrivando allo stadio Brianteo, quel che sta cercando l'Inter sono i gol. Quelli di Folarin Balogun su tutti, in alternativa quelli di Mehdi Taremi, al momento indietro di un'incollatura nelle gerarchie, come riporta La Gazzetta dello Spot.

Contatti costanti ci sono con l'entourage della punta statunitense. Il giocatore si vede già all'Inter, lo ha detto alla dirigenza dei gunners che hanno appena rifiutato 30 milioni di euro dal Monaco chiedendone dieci in più. Il gruzzolo dell'Inter è di 35 compresi i bonus. "In ogni caso, arrivano notizie confortanti sulla possibilità che gli inglesi possano abbassare la cifra grazie al lavoro che è continuato nelle ultime settimane", riporta il quotidiano. Sarebbe più facile se si trovasse una exit strategy per Correa, in modo da cercare in aggiunta anche "un 9 più tradizionale come quarta punta".

Come detto c'è anche l'ipotesi Taremi. La richiesta del Porto è 30 milioni, per un attaccante di 31 anni e col contratto in scadenza a giugno 2024. "Nel caso, i nerazzurri partirebbero da un’offerta inferiore, intorno ai 23, ma la trattativa nascerebbe solo qualora il muro dall’Inghilterra fosse davvero troppo alto". Una delle controindicazioni è che il giocatore potrebbe saltare sei partite per la Coppa d'Asia a gennaio-febbraio.