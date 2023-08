Non c'è solo Folarin Balogun sul taccuino dell'Inter per il nuovo attaccante. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono disposti a spendere fino a 35 milioni bonus compresi per l'attaccante e anche ieri c'è stata una lunga chiamata con l'intermediario che cura l'affare. I gunners devono però abbassare un po' le pretese e ieri hanno rifiutato 30 milioni dal Monaco.

"Per questo, resistono alle spalle altri profili di attaccanti, forse più vicini ai desideri dello staff, a partire dall’iraniano del Porto Taremi".