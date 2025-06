L'addio ufficiale di Simone Inzaghi all'Inter e l'imminente firma con l'Al Hilal (che dovrebbe arrivare entro il weekend) potrebbe portare anche a possibili scenari di mercato. Secondo quanto appurato da FcInterNews, infatti, il tecnico piacentino, qualora per l’appunto andasse in Arabia, come sembra ormai certo, cercherebbe di portarsi almeno un suo fedelissimo, con Alessandro Bastoni obiettivo numero uno per rinforzare la difesa della sua nuova squadra. Da capire eventualmente a quanto potrebbe ammontare l’offerta per il cartellino del giocatore, ma pure il potenziale ingaggio che potrebbe essere proposto al difensore. Inzaghi esordirà direttamente al Mondiale per Club con l’Al Hilal.