La formazione che Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha in mente di schierare alla Bombonera, per sfidare l'Uruguay nel quinto turno del girone di qualificazione al Mondiale 2026, si può recitare praticamente a memoria. A eccezione di due posizioni in campo, quelle relative all'attacco: il primo ballottaggio è tra Angel Di Maria e Nico Gonzalez, con il giocatore della Fiorentina che parte favorito, mentre il secondo vede Lautaro Martinez e Julian Alvarez in lizza per conquistare la maglia di centravanti titolare. Un duello in cui l'interista e il giocatore dei citizens partono alla pari. Lo riporta ESPN.