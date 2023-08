>Anche tra le pagine sportive del Corriere della Sera si parla delle complicazioni sorte nell'affare Lazar Samardzic-Inter. A un passo dalle firme, tutto è stato congelato a causa delle richieste economiche last minute presentate dal padre del giocatore che, dopo aver rimpiazzato l’agente Rafaela Pimenta, ha gonfiato le pretese contrattuali nell’incontro andato in scena ieri nella sede nerazzurra. "Risultato? Stretta di mano rimandata, nella speranza che non sia saltata, con le prossime 48 ore che saranno decisive (l’Inter è fiduciosa perché resiste l’intesa fra club, ma al giocatore non offrirà un centesimo in più)", si legge sul quotidiano.