L'Inter ha ormai coltivato una certa predisposizione a colpire gli avversari coi calci piazzati, in particolare sui calci d'angolo. E questa stagione potrebbe concludersi con un dato che rappresenterà la sublimazione di questa particolare dote: sin qui, infatti, i nerazzurri hanno segnato 17 gol su sviluppi di calcio d'angolo, almeno otto più di qualsiasi altra formazione, e le ultime giornate di campionato potrebbero far diventare l'Inter la prima squadra a realizzarne di più in un singolo massimo torneo considerando le ultime 20 stagioni di Serie A, superando il Napoli 2022-2023 che a 17 gol da corner si è fermato.
Sezione: Focus / Data: Sab 02 maggio 2026 alle 10:00 / Fonte: Opta-Eurosport
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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