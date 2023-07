In principio si pensava potesse arrivare Azpilicueta per completare la difesa e prendere numericamente il posto di Skriniar. Poi è salita la candidatura di Demiral. Adesso, invece, ecco altri due nomi sempre da Bergamo: Toloi e Palomino. "Il primo è il capitano di Gasperini, ma ha 32 anni e il contratto in scadenza nel 2024. Insomma, in caso di chiamata dell’Inter sarebbe difficile stopparlo.

L’argentino ha già compiuto 33 anni, anche lui vincolato ancora per un anno, e, di fatto, è diventato un’alternativa, dopo l’esplosione di Scalvini e l’arrivo di Kolasinac", conferma il Corriere dello Sport. L'Inter cerca un colpo low-cost ed entrambi corrispondono a questo profilo. La differenza è il piede: destro Toloi, mancino Palomino. "Nei pensieri di Inzaghi, l’argentino sarebbe in vantaggio rispetto a Toloi. Incideranno anche le necessità di Gasperini e dell’Atalanta. E pure del Cagliari, già al lavoro per l'argentino", si legge.