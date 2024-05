"Stiamo lavorando per trovare un accordo", ha detto ancora ieri sorridendo Lautaro Martinez. E l'a.d. Marotta ha aggiunto: "Tra noi e i nostri giocatori non ci saranno mai problemi".

Un'urgenza, vista la scadenza nel 2026, non ci sarebbe, ma l'Inter vuole rinnovare al più presto il contratto del suo capitano per evitare di trascinarsi la vicenda troppo a lungo e rischiare di arrivare con l'acqua alla gola, come spiega il Corriere dello Sport. Lo stesso Lautaro ha intenzione di chiudere la faccenda subito per non portarsela dietro in Coppa America.

I rapporti sono ottimi, le parti vogliono la stessa cosa, ma un'intesa ancora non c'è e va trovata. Il nodo - come sottolinea il Corsport - è sempre lo stesso: l’attaccante argentino, insieme ai suoi rappresentanti, vuole avere la garanzia che i suoi emolumenti tocchino la doppia cifra, almeno 10 milioni, comprensivi di bonus. Marotta, invece, non vorrebbe andare oltre gli 8,5-9 milioni, per poi legare la parte variabile dello stipendio anche ai traguardi sportivi.

Dalla famosa visita di Camaño nel ritiro nerazzurro a Madrid, prima del ritorno con l’Atletico, nessun contatto è stato risolutivo e si continua a lavorare.

