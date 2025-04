Per i vertici arbitrali la trattenuta prolungata di Ndicka su Bisseck al 43’ st di Inter-Roma 0-1 era un palese rigore per i nerazzurri e l'arbitro Michael Fabbri ha sbagliato a non assegnarlo. A riportare la versione dell'AIA sull'episodio più grosso da moviola del match di San Siro è La Gazzetta dello Sport, che aggiunge però come il direttore di gara non sarà fermato perché, fino a quell'episodio, l'arbitraggio era stato giudicato positivamente.

Ciò non toglie che "l'episodio avvenuto in area della Roma avrebbe dovuto portare al rigore per l’Inter - si legge sulla rosea -. Sanzione che l’arbitro Fabbri non ha trovato consono rilevare, sbagliando; come pure il Var Di Bello che ha trovato giusto non intervenire. Errore su errore: il fallo era netto anche perché Ndicka perde lo spazio di intervento e si interessa solo dell’uomo e mai del pallone. Insomma, era calcio di rigore per l’Inter ma Fabbri non verrà fermato perché la sua direzione - al netto dell’errore che comunque viene considerato un episodio complesso - è stata giudicata molto positivamente".

