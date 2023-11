Djalò, Zielinski, Taremi e Soucek. Secondo il Corriere dello Sport, sul taccino della dirigenza interista ci sono questi quattro nomi in vista delle prossime finestre di mercato. Tutti parametri zero, perché l'Inter, in questi ultimi anni, ha spinto molto sul fronte svincolati. E i risultati le stanno dando ragione.

Per Djalò c'è da superare la concorrenza di Barcellona e Juve, ecco perché, nonostante il lungo stop, i nerazzurri potrebbero pensare di affondare il colpo presto. Anche su Zielinski pare esserci l'ombra dei bianconeri, con Giuntoli pronto a ricongiungersi con il polacco dopo l'esperienza comune nel Napoli. Un profilo che sarebbe perfetto per Inzaghi, una sorta di "nuovo" Mkhitaryan.

Taremi voleva l'Inter a giugno e la vuole ancora. Senza le dovute garanzie da Arnautovic, l'iraniano potrebbe tornare utile pure a gennaio, sempre ricordando che l'idea resta quella di prenderlo a zero a giugno. E poi Soucek, mediano ceco del West Ham, in scadenza pure lui come gli altri tre. Ma qui c'è una differenza: il club inglese può rinnovargli unilateralmente il contratto, chiudendo ogni possibilità di uscita.