Macché Inter?! Secondo il Corriere dello Sport, per Romelu Lukaku è soprattutto una corsa tra Juventus e Al-Hilal. Gli arabi sarebbero in vantaggio, ma Giuntoli spera nel sorpasso con la cessione di Vlahovic per il quale servono non meno di 70 milioni. "Todd Boehly è irremovibile: attende da giorni la formalizzazione dell’offerta bianconera, ma continua a trattare con gli arabi, dal momento che vuol cedere al più presto lo scomodo “esubero” - si legge sul Corsport -. Il suo Chelsea, che ha acquistato l’attaccante esterno Nkunku dal Lipsia e la punta centrale Nico Jackson dal Villarreal, ha ancora un posto libero per un nove di garanzia".

Allegri starebbe già facendo la bocca ad avere Lukaku, intanto su Valhovic, oltre al Chelsea, ci sarebbero anche United, Bayern e PSG. "La variabile, Lukaku l’incostante, capace di spettacolari professioni d’amore eterno per i colori che indossa ma anche di improvvise e spiazzanti infedeltà. Per dire, un giorno rifiuta il trasferimento in Arabia e il giorno dopo chiede a Brozovic di unirsi a lui per formare un pacchetto più prezioso e costoso da presentare al l’Al-Hilal - si legge -. Alla Juve c’è chi è convinto di poter realizzare il colpo dell’estate; il più realista è tuttavia Giuntoli al quale è stato chiesto di occuparsi inizialmente di cessioni e prestiti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!