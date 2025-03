Dopo due stagioni al Bologna, in estate Giovanni Fabbian potrebbe tornare all'Inter. Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, il club nerazzurro, dopo la cessione ai rossoblu nel 2023, ha la possibilità di esercitare il diritto di riacquisto per 12 milioni. Ma al momento non c'è alcuna certezza in tal senso. Anzi, il Bologna lo terrebbe molto volentieri.

E allora il futuro è ancora tutto da scrivere. "L'Inter lo seguirà con attenzione - si legge -. Un anno fa, a marzo scorso, arrivarono le parole di Marotta. «Per giocare nell’Inter deve dimostrare quanto vale, ma penso che ci siano tutti i presupposti perché questo possa avvenire. Vedremo cosa converrà fare a noi e al ragazzo». Praticamente Marotta ne ha parlato come se Fabbian fosse sempre un giocatore dell'Inter. Nella pratica, visto il diritto di recompra esercitabile ufficialmente da luglio, sembra davvero essere così, ma visti i buoni rapporti tra le due società, non è da escludere che ne parlino prima che venga presa la decisione sul futuro di Fabbian, che comunque passerà anche dal suo rendimento dei prossimi mesi con il Bologna".