Denzel Dumfries è favorito per una maglia da titolare quest'oggi in Udinese-Inter, nell'ormai consueto ballottaggio con Darmian. Non parte dal 1' da oltre un mese, dalla gara col Genoa di inizio marzo.

Come sottolineato sul Corriere dello Sport sarà un test importante, per il laterale olandese, ancora in attesa di capire cosa sarà del proprio futuro coi nerazzurri, dopo le tante voci sulle difficoltà della trattativa per il rinnovo.