L'Inter va a Napoli in cerca di conferma del primo posto e lo fa affidandosi a un Hakan Calhanoglu finalmente in buone condizioni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dopo qualche prova opaca e due panchine di fila, il turco è destinato a tornare dal 1' contro la squadra di Conte per riprendersi quella leadership persa a causa dei troppi acciacchi.

"Per il turco lo scontro al vertice non potrà non avere una componente sul piano personale, essendo ancora fresco il ricordo del match d’andata quando aveva graziato i partenopei sbagliando il rigore del possibile successo con il risultato inchiodato sull’1-1", ricorda il Corsport. Calhanoglu vuole ritrovare continuità, chiudendo questa parentesi di tre mesi con ombre e luci proprio a causa dei continui contrattempi fisici.