Lo scontento Pavard continua a far parlare di sè anche in Germania. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, il difensore francese vuole a tutti i costi lasciare il Bayern Monaco, come testimoniato dalla sua espressione durante l'amichevole di oggi contro la formazione amatoriale del Fanclub Weinbeisser Karteln.

Nessuna esultanza dopo il gol siglato, Pavard quando è arrivato è sceso dall'autobus con uno sguardo privo di emozioni. "Durante le pause per bere, si è allontanato dalla squadra, scambiando solo qualche parola con Bouna Sarr - si legge sul sito del quotidiano tedesco -. Nei 90 minuti è sembrato demotivato. All'intervallo, è stato il primo a lasciare il campo, è uscito dallo spogliatoio da solo e per primo".

Pavard insomma sta facendo di tutto per lasciare il Bayern Monaco e approdare all'Inter. Il francese è fiducioso,Tuchel sarebbe disposto a rinunciare a lui ma chiede un sostituto dal mercato.