Romelu Lukaku alla Juventus? Cristiano Giuntoli non conferma né smentisce, usando tutta la cautela possibile per parlare del caso più spinoso del mercato estivo italiano: "Non ci saranno mosse 'alla Giuntoli', ma 'alla Juventus' - le parole del neo ds bianconero in conferenza stampa a domanda diretta sull'interesse per Big Rom -. Dobbiamo fare un mercato sostenibile e competitivo, con un mix di giovani ed esperti. Io e Giovanni (Manna, ndr) prendiamo informazioni su tanti giocatori, poi i giornali ci ricamano. Ma noi stiamo puntando fortissimo su Vlahovic, su Kean, su Chiesa e su Milik.

Lukaku mai alla Juve? Ripeto: siamo convinti di avere un parco attaccanti molto competitivo. Non mi sento di dire nulla perché il mercato è appena cominciato. Ora dobbiamo razionalizzare la rosa, abbiamo tanti giocatori e stiamo lavorando solo sulle uscite. L'eventuale reazione dei tifosi? Non ci ho pensato, non pensiamo a nessuna conseguenza".