Metabolizzata la sconfitta, amarissima, nella finale della Supercoppa Italiana a Riad, Simone Inzaghi – come appurato da FcInterNews - ha concesso due giorni liberi ai suoi calciatori. Oggi e domani infatti i cancelli di Appiano Gentile resteranno chiusi. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì mattina. Venerdì nuova seduta, sabato allenamento e partenza per Venezia dove domenica i nerazzurri affronteranno i padroni di casa alle 15.