Ore calde per il futuro di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham conteso da Inter e Atalanta. A dare gli ultimi aggiornamenti sulla questione è Gianluca Di Marzio, riferedo che i bergamaschi continuano a insistere "offrendo di più rispetto all'Inter (che non andrà oltre i 24+4 di bonus già offerti) sia al West Ham - che vorrebbe risolvere la questione entro oggi, venerdì 4 agosto - che al calciatore azzurro. L'Atalanta vuole approfittare proprio della fretta degli inglesi: il club spera di concretizzare in queste ore definitivamente il sorpasso sull'Inter che continua a trattare alle sue condizioni. Ma sono ormai ore decisive per la decisione finale e cresce la fiducia dell'Atalanta", riferisce il giornalista di Sky Sport attraverso il suo sito.

"Da parte sua - viene poi aggiunto -, Gianluca Scamacca ha già dato priorità all'Inter. Tuttavia, se i nerazzurri non dovessero chiudere l'operazione con il West Ham il calciatore aprirebbe anche alla soluzione Atalanta". Le alternative sarebbero sempre Folarin Balogun e Beto.

