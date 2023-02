Continuano i rumors attorno a Frank Kessié, accostato più volte anche all'Inter già nella finestra di gennaio, poi non se ne fece niente. Ora secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ci sarebbero ben due club inglesi sulle sue tracce: il Tottenham e l'Aston Villa. Secondo Diario Sport infatti Conte non sarebbe contento del suo centrocampo e starebbe facendo un pensierino sul centrocampista del Barcellona per la prossima estate. Stesso discorso per l'Aston Villa. Nel caso i nerazzurri siano ancora interessati, quindi, dovranno fare i conti con una crescente concorrenza.