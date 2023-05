Con sfumature diverse, ma in Inghilterra gli ex giocatori sono tutti concordi: il rigore su Lautaro non andava tolto con il richiamo al VAR. Dagli studi di BT Sport, nel post partita di Milan-Inter, si alza un coro unanime di disapprovazione sulla scelta della squadra arbitrale spagnola di revocare il rigore per i nerazzurri che erano già sul 2-0.

"Il contatto tra Kjaer e Lautaro c'è, quindi sono sorpreso dalla decisione ribaltata - ha detto Owen Hargreaves, ex Bayern e Man. United -. È rigore: Lautaro viene toccato sul piede e con un braccio attorno al corpo. L'Inter ha giocato molto bene, ma non è stata troppo fortunata tra occasioni sciupate e rigori non dati...".

"Lautaro accentua la caduta, ma tecnicamente il rigore sarebbe dovuto essere confermato - ha aggiunto Steven Gerrard, ex capitano del Liverpool -. L'arbitro ci ripensa perché va al monitor e ritiene che il contatto sia minimo".

Sulla stessa linea anche Steve McManaman, ex Reds e Real Madrid, che si è detto "stupito" della decisione del fischietto spagnolo. Ancora più netto il commento di Rio Ferdinand: "Lautaro subisce ostruzionismo: era rigore e ne resto convinto anche a freddo".

