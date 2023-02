"Si gioca a Milano, e l’Inter è l’Inter. La missione è segnare tanti gol, in vista del ritorno. I nerazzurri in Champions hanno fatto grandi cose. Tolto il Real Madrid, che con Ancelotti è sempre favorita, le altre se la giocano. Non ci sono squadre stellari. Non mi porrei limiti. Non è detto che la Champions sia più difficile della Serie A, anche se non è più quella dei miei tempi". Così Julio Cruz presenta Inter-Porto a La Repubblica. "In campionato ha perso partite che meritava di vincere, è dura accettarlo - dice l'argentino sui nerazzurri -. Ma anche a meno 15 non bisogna mollare. Nel 2008 vincemmo lo scudetto all’ultima giornata, a Parma, dopo essere stati in vantaggio di 12 punti. Inzaghi? Lui e Scaloni parlavano di tattica con Ballardini e Reja. E quando era in panchina Simone ci dava consigli giusti. È un grande, merita il successo che ha".