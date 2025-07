Nonostante un'annata con poco spazio e pochissime soddisfazioni vissuta tra Inter e Monza, Tomas Palacios è un calciatore che fa gola in Europa. Al punto che si è aperta una corsa che coinvolge quattro club pronti ad ingaggiare il giocatore argentino dal club nerazzurro. Secondo il giornalista del portale greco Metrosport George Tsarouchas, infatti, sulle tracce di Palacios c'è l'Olympiacos Pireo, che però deve fare i conti con la concorrenza di Sassuolo, Girona e Feyenoord.

