"In passato, non ho celebrato la vittoria tante volte, mi sono pentito di questa cosa. A Napoli, invece, me la sono goduta perché si fa tanto per arrivare al traguardo. E' giusto godersela altrimenti non ha senso fare un certo tipo di percorso e tutti quei sacrifici". Così Antonio Conte, parlando per Sky Sport, nel corso dello speciale 'Federico Buffa Talks'.