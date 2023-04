Quando Fantantonio parla di Inter attacca Simone Inzaghi ed usa più volte la parola "disastro, disastro, disastro. Sta facendo delle robe alluncinanti. È vero che con le occasioni non meritava di perdere la partita, ma come idee di gioco la Fiorentina sapeva cosa fare e come muoversi dall'inizio alla fine. Io lo dico ormai da tanto tempo: l'allenatore, per portare allo step successivo, deve essere mandato via. Non so quando, adesso aspettiamo la Champions, però è l'allenatore che non ha vita lunga a Milano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!