Poco prima del calcio d'inizio di PSG-Inter, arriva anche l'opinione flash di Rafa Benitez ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter ha recuperato un po' a fine campionato, tatticamente è una squadra difficile da affrontare per il PSG. I francesi hanno giocato bene, dispongono di gente veloce; ma se l'Inter è organizzata come in campionato e soprattutto ha le gambe, può fare bene".