Classica conferenza stampa della vigilia per Roger Schmidt, tecnico del Benfica atteso dalla sfida contro il Chaves che anticipa la trasferta di Champions League in casa dell'Inter. Durante la chiacchierata con la stampa, il tedesco è tornato brevemente anche sulla sconfitta del Da Luz per mano dei nerazzurri: "Martedì i giocatori erano freschi e riuscivano comunque a creare occasioni, per questo non ho cambiato molto in squadra - spiega -. Possiamo fidarci di tutti, anche quelli in panchina stanno facendo bene, come Morato o Gilberto. Hanno giocato meno ma sono stati presenti. Durante la partita prendo decisioni in base a ciò che ritengo necessario. Martedì servivano gol e bisognava fidarsi di chi c'era, per questo è entrato solo Neres. Mi è dispiaciuto perché abbiamo perso".