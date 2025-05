Chi è favorito? È stato incalzato così, Alessandro Bastoni, dai colleghi di Sky Sport che lo hanno intervistato nell'Inter Media Day che taglia il nastro della settimana di avvicinamento alla finale di Monaco di Baviera. Domanda alla quale il difensore nerazzurro risponde dribblando con sapienza: "L'esperienza mi insegna che nelle finali non c'è un favorito. Lo abbiamo visto anche a Istanbul, dove il favorito era il City che poi ha vinto, ma è stata una partita super aperta che poteva finire in tutti i modi. Quindi nelle partite secche è difficile dire chi è la favorita".

Quali sono i punti di forza del PSG?

"Dal punto di vista offensivo, ma non solo gli attaccanti, sono fortissimi. I terzini spingono tantissimo, l'allenatore è molto bravo a dare impronta alle sue squadre. Se sono in finale di Champions un motivo c'è".

Come ci arrivate voi, vista la delusione dello scudetto?

"La delusione c'è stata ma penso che sabato abbiamo un appuntamento con la storia che non capita tutti gli anni. Per lo scudetto invece sono sicuro che l'Inter risponderà presente anche negli anni successivi quindi dobbiamo per forza di cose essere concentrati al mille per mille su questa partita perché può cambiare le nostre carriere".

Che brividi ti vengono pensando a questa partita?

"È chiaro che mancando 4-5 giorni non abbiamo ancora presente al 100% cosa ci aspetta ed è meglio pensarci il meno possibile se no rischi di pensarci troppo. È normale che sarebbe un sogno, è l'ambizione che ti accompagna fin da bambino, poi quando ci sei di fronte fai di tutto per provare a vincerla. Poi però quando ti trovi in quel momento devi avere la lucidità e la freschezza mentale perché può succedere di tutto".

Dai un voto fin qui all'Inter e come può cambiare nel caso sabato?

"Ti darei un otto che può diventare un 10 in caso di vittoria".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!