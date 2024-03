Alle ore 16.15 scende in campo anche l'Atletico Madrid di Diego Simeone, impegnato in casa del Cadice per la 28esima giornata del campionato spagnolo. Formazione ufficiale senza troppe sorpresa, con Memphis Depay e Alvaro Morata in avanti. Assente, come noto, Antoine Griezmann.

Questa la formazione che il Cholo manderà in campo al Nuevo Mirandilla: Oblak, Llorente, Witsel, Paulista, Hermoso, Lino, Koke, De Paul, Saúl, Memphis, Morata.