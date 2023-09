Il gruppo dell'Argentina campione del mondo è al completo dopo gli ultimi arrivi di Lautaro Martinez, Lionel Messi e del Dibu Martinez. I tre hanno raggiunto il ritiro dell'Albiceleste e ora si metteranno a disposizione del ct Lionel Scaloni per le due partite valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 contro Ecuador e Bolivia, rispettivamente in programma l'8 e il 12 settembre.

#SelecciónMayor ¡Bienvenidos!



Se completó la nómina de futbolistas citados para la doble fecha de eliminatorias. #ModoSelección pic.twitter.com/wGaa1pMXOa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 5, 2023