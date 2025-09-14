Nel corso della popolare trasmissione sportiva CBS Sports Golazo si è parlato anche di Marcus Thuram e della sua discussa risata a fine partita con il fratello Khephren, dopo che la sua Inter era stata appena sconfitta 4-3. “Ridere in quel momento non è stato appropriato - l’analisi in studio -. L’Inter arrivava da due sconfitte nelle ultime tre partite e serviva assolutamente un risultato diverso. Capisco la reazione dei tifosi: certe cose possono essere fatte dopo, nello spogliatoio o in famiglia, ma non sul campo, a pochi secondi da una sconfitta pesante.

È comprensibile che allenatore, staff e soprattutto i sostenitori che hanno viaggiato fino a Torino non abbiano preso bene la scena. I giocatori devono trasmettere serietà nei momenti cruciali: la gente investe tanto, in termini emotivi ed economici, per seguire la squadra, e quando non arrivano i risultati è necessario mostrare rispetto con l’atteggiamento giusto. Non si tratta di vietare un sorriso, ma di scegliere il contesto adeguato. In quel frangente non era il caso, ed è per questo che la reazione dei tifosi appare del tutto comprensibile”.