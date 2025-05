Prepariamoci insieme a Napoli-Cagliari e Como-Inter, match validi per l'ultima giornata di Serie A. La lotta scudetto è arrivata al capolinea, la squadra di Conte ha la grande occasione di chiudere i giochi. I nerazzurri sperano nel Cagliari, in un miracolo e in un altro 5 maggio, questa volta favorevole.