Walter Mazzarri riparte dal Persepolis Football Club. Il tecnico, ex interista, ricomincerà dall'Asia (come segnala Sky Sport) dopo l'ultima esperienza vissuta al Napoli nel corso della passata stagione. Disputerà lo stesso campionato, in Iran, in cui fino a qualche anno fa è stato protagonista Andrea Stramaccioni come allenatore dell'Esteghlal.