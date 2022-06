Nuova avventura alle porte per Sime Vrsaljko, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato in Grecia da Gazzetta.gr, l'Olympiacos avrebbe trovato un accordo con il 30enne terzino croato, che in Serie A ha vestito le maglie di Genoa, Sassuolo e Inter. Vrsaljko avrebbe concordato verbalmente un impegno per le prossime due stagioni con i campioni di Grecia, più opzione sulla terza.