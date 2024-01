Dopo i rumors delle scorse ore che hanno visto l'ex interista Danilo D'Ambrosio protagonista di una notizia di mercato rivelatasi fake e prontamente smentita dalla moglie del difensore, arriva anche il chiarimento da parte dell'agenzia che detiene la procura del calciatore. La G.E.V. Sport & Management, di Vincenzo Pisacane, dopo la diffusione di notizie secondo le quali l'ex nerazzurro avrebbe rifiutato il Napoli, ha preso una posizione chiara e diretta attraverso un comunicato pubblicato tramite i canali social: "G.E.V. Sport e il proprio assistito, Danilo D’Ambrosio, si dissociano dal titolo diffamatorio dell’articolo pubblicato in data 27.12.2023. Danilo è nato a Napoli, così come i suoi figli. Ha sempre amato e rispettato la sua città e i suoi compaesani. Diffidiamo chiunque dal pubblicare articoli con titoli 'clickbait' in merito alla sua persona" si legge.