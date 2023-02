VIDEO - Sanchez ancora protagonista: doppietta contro il Clermont

Continua l'ottimo momento dell'Olympique Marsiglia e di Alexis Sanchez. Altri tre punti in campionato per l'OM con la vittoria per 2-0 fuori casa contro il Clermont. Protagonista è ancora una volta l'ex interista, in un ottimo stato di forma. Il cileno segna entrambe le reti della partita, la prima su calcio di rigore e la seconda di testa dopo un primo tentativo respinto dal portiere sulla traversa.