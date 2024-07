Alfred Duncan riparte dal Venezia. Presentandosi in conferenza stampa, l'ex centrocampista dell'Inter spiega quanto sia stato fondamentale Eusebio Di Francesco per la sua decisione: "Non è stato facile fare questa scelta, ma il mister è stato decisivo, ho già lavorato con lui, il legame va oltre il campo".

C'è un ruolo che preferisci?

"Non sono più un ragazzino, posso adattarmi e mettermi a disposizione della squadra".

Cosa ha reso difficile la scelta, le altre squadre che ti volevano?

"Sì, avevo molte offerte anche prima della scadenza del contratto. E' stato più facile decidere dopo aver parlato con l'allenatore".

Cosa ti ha detto in particolare l'allenatore?

"So già come imposta il suo gioco, ho lavorato 3 anni con lui al Sassuolo. Mi ha fatto capire la voglia che hanno i ragazzi e come si sta bene in questo gruppo. Ha allenato tanti anni e capisce subito il valore dei ragazzi".