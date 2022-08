"Presto al top". Parola, anzi promessa di Matias Vecino, in campo ieri all'esordio con la Lazio nell'amichevole contro il Valladolid persa ai rigori per 1-4 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. L'ex centrocampista nerazzurro ha affidato le sue sensazioni a un post su Instagram. "Primi minuti nelle gambe", in attesa della migliore forma.