L'ultima partita giocata con l'Uruguay, nonostante la vittoria, non si è rivelata felice per Vecino e i suoi connazionali, eliminati dal girone del Mondiale per la norma dei gol segnati. A livello individuale, però, il centrocampista della Lazio ha raggiunto un traguardo molto prestigioso: essendo sceso per quattrocentesima volta in campo tra i professionisti. Una cifra importante a cui ha contribuito anche la Lazio, con le 20 presenze nel club della capitale, ma la cifra più alta spetta ovviamente all'Inter: 127 gettoni collezionati in cinque stagioni dal 2017 al 2022. Prima dei nerazzurri anche Central Espanol (33), Nacional (23), Fiorentina (85), Cagliari (9) ed Empoli (38).